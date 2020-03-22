محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تتحدث فيه بشأن بعض الأشخاص الذين يلقون بالحيوانات في الشوارع خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وقالت عائشة: "اللي عنده أي حيوان، كلب أو قطة، ما يرمهوش في الشارع، ما تخافوش، فيروس كورونا ما بيعدي الإنسان عن طريق الحيوان".
وعلقت عائشة على الفيديو: "الحيوان لا ينقل فيروس الكورونا للإنسان، لا ترموهم في الشارع".
وشاركت الفنانة عائشة بن أحمد في فيلم "الفلوس"، وهو من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| عائشة بن أحمد تنصح متابعيها: "الحيوان لا ينقل فيروس كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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