فيديو| عائشة بن أحمد تنصح متابعيها: "الحيوان لا ينقل فيروس كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تتحدث فيه بشأن بعض الأشخاص الذين يلقون بالحيوانات في الشوارع خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عائشة: "اللي عنده أي حيوان، كلب أو قطة، ما يرمهوش في الشارع، ما تخافوش، فيروس كورونا ما بيعدي الإنسان عن طريق الحيوان".

وعلقت عائشة على الفيديو: "الحيوان لا ينقل فيروس الكورونا للإنسان، لا ترموهم في الشارع".

وشاركت الفنانة عائشة بن أحمد في فيلم "الفلوس"، وهو من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.