ناصر سيف لـ"الخليج 365": "محتجزون في لبنان ولا نعرف متى سنعود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان ناصر سيف عن أن أسرة مسلسل "إسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي، محتجزة داخل لبنان، ولا يستطيعون العودة إلى مصر بسبب ظروف الحظر الجوي، مضيفا: "لا نعرف إلى ماذا ستصل بنا الأزمة.. الله أعلم".

وعن تفاصيل دوره في المسلسل قال لـ"الخليج 365": "أقوم بدور رجل أعمال في بيزنس على مستوي العالم، ويمتلك قناة فضائية، ومتزوج من مذيعة شهيرة، تعمل لديه في القناة، ولكن تحدث مفاجآت كثيرة في المسلسل تدفعه إلى تحطيمها ومحاربتها، وتلعب دور زوجتي النجمة روجينا".

وأضاف أنه انتهى من تصوير 80% من دوره خلال العمل، مضيفا: "قدمت العديد من المشاهد الصعبة من أهمها مشهد اكتشاف خيانة في القناة الفضائية، التي امتلكها".

وعن مشاركته مع هيفاء للمرة الأولى خلال عمل فني يقول: "لقاء رائع جدا وهي مريحة جدا، ورائعة في التعامل".

وعن شائعه إصابة هيفاء بالكورونا قال: "هي نجمة كبيرة ومحبي الشائعات يستخدمون المشاهير، التي ترضي غرورهم".