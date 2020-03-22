رزان أمام البحر وكنزي دياب بـ"الكاجوال".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كنزي دياب

نشرت كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب صورة لها من داخل سيارة، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر الثنائي في الصورة من داخل سيارة مكشوفة، وعلق: "مع الملكة".

نهى حافظ

نشرت المطربة نهى حافظ صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة تجمعها بابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم لك الحمد، أعظم نعمة في الدنيا وأهم وظيفة الأمومة، كل سنة وكل الأمهات بخير وفي أتم صحة".

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كندا حنا

نشرت الفنانة السورية كندا حنا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جاكيت" أبيض قصير.

رزان مغربي

نشرت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من أمام البحر.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة ديانا كرزون صورة جمعتها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل خطوبتها، وعلقت :" الست امي الصوت اللي صحاني عمر بحاله، ارجع اغفى وترجع عندي وتصحيني الجيب اللي اعطاني كل ماله تحلف".

إيمان أيوب

شاركت الفنانة إيمان أيوب جمهورها بصورة جمعتها بابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنتي دايمًا جنبي وحبيبتي يا أجمل بنوته، ربنا يحرسك، ويحميي يارب".

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صورة مع والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تقبلها من رأسها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، صورة تجمعها بابنتها "لارا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت أسما في الصورة وهي محتضنه ابنتها، وعلقت: "أنتي أحسن حاجة فيا، ربنا يخليكي ليا، وما يحرمنيش منك أبدا".