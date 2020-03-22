فيديو| حمادة هلال يطرح "ست الناس" في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: طرح الفنان حمادة هلال، أحدث أغانيه "ست الناس" بمناسبة عيد الأم. ونشر "هلال" مقطعًا من الأغنية، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "ست الناس..إهداء لكل أُم". الأغنية من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج أحمد بدران.

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