صور| بينهن إيمان العاصي.. جلسات خاصة لنجمات الفن مع أطفالهن في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تفاعل عدد من نجمات الفن مع مناسبة عيد الأم، الموافق اليوم 21 مارس الجاري، وحرص بعضهن على القيام بجلسات خاصة مع أطفالهن، تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز الجلسات:

إيمان العاصي

خضعت الفنانة إيمان العاصي لجلسة تصوير جمعتها بابنتها ريتاج.

نشرت إيمان الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية نفس الملابس التي ارتدتها ابنتها، وعلقت: "كل سنة وكل أم طيبة وبخير".

داليا البحيري

أيضا حرصت الفنانة داليا البحيري على تصوير جلسة خاصة مع ابنتها الوحيدة قسمت، تم نشرها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرا الثنائي بملابس بيضاء كاجوال، وقاما بوضع تاج من الورود على رأسهن.

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مي سليم

خضعت الفنانة مي سليم لجلستي تصوير مع ابنتها "لي لي"، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي ولي لي في الجلسة الأولى بنفس الفستان، بينما ظهرنا بروب في الجلسة الثانية، وعلقت مي على الصور: "كل سنة وكل الأمهات بخير".

إنجي شرف

فيما خضعت الفنانة إنجي شرف، لجلسة تصوير جديدة تجمعها بنجلها "زين"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وارتدت إنجي خلال الجلسة فستانًا أسود من الجلد، وظهر نجلها بـ"قميص" كروهات.

إنجي وجدان

خضعت أيضا الفنانة إنجي وجدان لجلسة تصوير جمعتها بنجلها، وظهرا في الصور بنفس الملابس، وارتديا "تي شيرت" مرسوم عليه "ميكي".