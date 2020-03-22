سميرة سعيد تطرح برومو كليبها الجديد واقع مجنون

طرحت النجمة سميرة سعيد برومو أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم واقع مجنون، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. بوك. ومن المقرر عرض كليب واقع مجنون يوم Advertisements الأثنين الموافق 23 من شهر مارس الجاري. الأثنين الموافق 23 من شهر مارس الجاري. يذكر أن النجمة سميرة سعيد طرحت مؤخرًا كليب بعنوان هليلة، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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