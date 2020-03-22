شاهد .. رامي صبري يغني ست الحبايب في عيد الأم

نشر الفنان رامي صبري فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وظهر صبري من خلاله وهو يغني أغنية ست الحبايب، وتعود الأغنية الأصلية للفنانة القديرة فايزة أحمد، وهي من كلمات حسين السيد، وألحان محمد Advertisements عبد الوهاب. عبد الوهاب. يذكر أن الفنان رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية بعنوان حياتي مش تمام، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة.

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