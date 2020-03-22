صور .. آمال ماهر تستعد ذكرياتها مع والدتها في عيد الأم

نشرت الفنانة آمال ماهر بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت آمال برفقة والدتها في صور نادرة، Advertisements وذلك بمناسبة عيد الأم، كما علقت آمال على الصور قائلة: أدعو الله أن يحفظك لي وأن تظلي النور الذي يضيء حياتي .. كل سنة وإنت طيبة يا أمي. وذلك بمناسبة عيد الأم، كما علقت آمال على الصور قائلة: أدعو الله أن يحفظك لي وأن تظلي النور الذي يضيء حياتي .. كل سنة وإنت طيبة يا أمي. يذكر أن الفنانة آمال ماهر طرحت مؤخرًا كليب بعنوان ماتسبنيش، وهو من إخراج نهاد أوداباسي، وكلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة.

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