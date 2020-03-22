خاص الفن- ما مصير ألبوم شاهيناز الجديد؟

ميرنا وليد - بيروت - عادت الفنانة المصرية ​شاهيناز​ منذ فترة للفن ، وكانت تعمل على ألبومها الجديد وقد اتفقت مع الشركة الانتاج على تأجيل طرح البومها الجديد والذي اختارت له اسم "​حياتي أحلى​" بعد أن وجدا ان الظروف الحالية ستؤثر على المبيعات الخاصة بالألبوم، فتم القرار بتأجيله إلى حين هدوء الاوضاع.

والألبوم الجديد الذي تراهن به شاهيناز على العودة تتعاون فيه مع محمد السواف ومصطفى الريدي ومحمد عبد الحميد كما تولى وضع الألحان آدم حسين .

من جانب آخر فقد تم الغاء كافة الحفلات التي تعاقدت عليها شاهيناز الفترة الماضية، منها حفل خاص بعيد الأم وذلك بعد قرار الدولة بوقف جميع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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