إنجي علاء حزينة لإصابة هذه الشخصية الشهيرة بـ "كورونا"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الكاتبة المصرية ​إنجي علاء​ عن حزنها الشديد لإصابة لاعب كرة القدم الايطالي السابق ​باولو مالديني​ بفيروس كورونا، اذ انها نشرت صورة له على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقن عليها قائلة: "كل اللي يعرفني من زمان يعرف اني مجنونة كورة من وانا صغيرة وكنت متابعة جيدة للدوري الإيطالي وباولو مالديني ده أسطورة بالنسبة لي.. انا بجد زعلانة ربنا يشفيه هو وابنه وربنا يسترها علينا جميعا".

الجدير ذكره ان مسلسل "بلا دليل" الذي عرض مؤخرا من كتابة إنجي علاء.

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