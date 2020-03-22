ابن وفاء عامر يفاجئها في عيد الأم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​وفاء عامر​ فيديو على صفحتها الخاصة كشفت من خلاله عن تلقيها هدية من ابنها بمناسبة عيد الأم، اضافة الى رسالة جاء فيها: "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى وأغلى وأجمل أم في العالم، ربنا يخليكي ليا وتفضلي ضهري وسندي.. بحبك".

بدورها ردّت وفاء عليه قائلة: "أنا كمان بحبك يا عمر ومن غير ما افتح الهدية أنا مش عايزة حاجة من ربنا غيرك أنت، لكن ده ميمنعش إننا نفتح نشوف الهدية إيه"، وبعد معرفتها بالهدية التي هي سوار من ذهب، قالت له بطرافة: "بكام دي يا عمر" ليرد عليها: "وفي حد بيجيب هدية ويقول عليها بكام".

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