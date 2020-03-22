ريهانا تتبرع بمبلغ ضخم لمنظمات خيرية

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة ومميزة، قامت النجمة العالمية ​ريهانا​ بالتبرع لمنظمات خيرية مختلفة في بلدها الأم "بربادوس" بمبلغ 5 ملايين دولار، كما انها قدمت لهم مساعدات من ناحية المعدات الطبية والطعام، وذلك في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها الجميع بسبب فيروس كورونا الذي اصاب الآلاف من المواطنين.

الجدير ذكره ان ريهانا كانت قد تحدثت مؤخرا عن الشهرة، مشيرة الى انها لا تحصل على كل شيء مجانا كونها انسانة مشهورة، بل تدفع ثمن كل شيء و تنتظر دورها للدخول الى النوادي الليلية.

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