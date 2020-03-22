أرين أرضروميان لجويل مردينيان: لسنا غيرانين منك.. وغير ضروري تعملي هالقصص!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

باتت الإعلامية جويل مردينيان، جزءا لا يتجزأ من عالم الموضة إذ تحاول دائما تسليط الضوء على آخر الصيحات، وتلفت الأنظار من خلال الابتكارات التي تطلقها في استخدام مستحضرات التجميل التي تظهر عليها بإطلالات غريبة ومثيرة، بالإضافة إلى قصّات الشعر الجديدة التي تشكل صدمة في أحيان كثيرة لعدد كبير من متابعيها.

وخطفت مردينيان الأنظار مؤخرا من خلال وضع كمامة كحماية من انتقال فيروس كورونا، فزينت الكمامة بالترتر الملون الذي جعلها مختلفة للغاية، والتي شكلت بصمة مميزة خاصة وأنه قد تجذب إلى الأمر الكثيرات من محبي هذا النوع الإبداعي في الأزياء والملابس.

وكانت جويل مردينيان قد نشرت فيديو في وقت سابق، وهي تحلق جزءا من شعرها بماكينة الحلاقة الرجالية، الأمر الذي أثار دهشة واستغراب عدد كبير من متابعيها.

وحقق المقطع نسبة مشاهدة عالية حيث تفاعل معه عدد كبير، ما بين مؤيد ومعارض، ومن وصفها بأنها تحب الاستعراض وإثارة الجدل.

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وكانت قد صدمت جويل مردينيان جمهورها في وقت سابق، أيضا عبر موقع إنستغرام بعد نشرها فيديو كشفت من خلاله أنها تحلق شعر وجهها "ذقنها وشاربها" بالشفرة الرجالية، كاشفة أنها كانت تخجل بالسابق من الاعتراف بهذا الأمر، إلا أنها كلما كبرت، تزداد ثقتها بنفسها، على عكس ما كانت عليه عندما كانت بعمر الـ 18.

كما أكدت خبيرة التجميل اللبنانية، أن هناك العديد من السيدات اللواتي يلجأن لهذا الحل، بسبب معاناتهن مع شعر الوجه المزعج والذي يظهر بسبب بعض الهرمونات، وأن هدفها من نشر الفيديو التأكيد على أنهن ليس لوحدهن بهذا الأمر، وعليهن أن لا يخجلن منه فهو أمر طبيعي.

وبعدما أنهت مردينيان حلاقة وجهها، صورت جسدها وقالت "لساتني مَرة"، مشيرة إلى أن حلاقة وجهها لا تغير من أنوثتها أو تؤثر عليها.

الفيديو المرفق ، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الستايلست أرين أرضروميان إذ توقف عند إطلالات جويل مردينيان الأخيرة في برنامجها الخاص بالموضة، موجها لها رسالة مبطنة كرد على كلامها لكل منتقدي قصة شعرها.