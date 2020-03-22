معجبة بياسمين عبد العزيز تتهم ريهاج حجاج بـ"خطافة الرجالة".. فماذا حدث؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يترقب الجمهور تنافسا بين الفنانتين المصريتين ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز، في شهر رمضان المقبل، حيث تشارك كل منهما في مسلسل خاص، إذ تخوض ياسمين السباق بمسلسل "ونحب تاني ليه" وريهام بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو ما اتضح قبل أيام من خلال تدشين وسم لضرب مسلسل الأخيرة الجديد كونها تنافس به كبطولة مطلقة لأول مرة.

وغالبا ما يتم اتهام ياسمين عبدالعزيز، بأنها وراء أي هجوم يقع ضد ريهام حجاج، ومع تواصلها مع متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت ريهام مقطع فيديو عبر إنستغرام، من كواليس تصوير مسلسلها الجديد، توجه الشكر ل‏مصفف الشعر الخاص بها ويدعى "ألفريد"، على التسريحة الجديدة التي صنعها لها.

وخلال تلقي ريهام حجاج تعليقات حول مقطع الفيديو واللوك الجديد، هاجمتها إحدى المتابعات من جمهور ياسمين عبدالعزيز حيث اتهمتها بأنها خطافة رجالة فكتبت في تعليق لها: "ما إنتي حلوة أهو إيه اللي رماكي على كار خطف الرجالة".

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ولم تصمت ريهام حجاج تجاه اتهام المتابعة، فقالت لها: "ما إنتي فاكرة نفسك لذيذة أهو وانتي الحقيقة بنج، والله لو الرجالة اللي بتعرفيهم هفأ وبيتخطفوا يبقي إنتي معرفتيش رجالة، قلبي معاكي".

وتسبب رد ريهام حجاج بحالة جدل، فجمهورها تضامن معها رافضين اتهامها بأنها خطافة رجالة وعللوا الأمر بأن الرجل الذي تزوجته وهو طليق ياسمين عبدالعزيز ليس صغيرا كي يقوم بتصرفاته، بل إنه رجل عاقل يعرف ما يقوم به وبالتالي فخطفه صعب.

آخرون تضامنوا مع ياسمين عبدالعزيز وأكدوا أنها أصبحت غير مهتمة بما تفعله ريهام حجاج خاصة وأنها ارتبطت بالفنان أحمد العوضي، وأن منافستها هي من اشتعلت نار الغيرة بداخلها عندما علمت هذا الخبر فعادت للتواصل مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كانت مختفية.

يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "كارمن"، وعُرض خارج السباق الرمضاني الماضي، وكان تزامنا مع زواجها من محمد حلاوة طليق ياسمين عبدالعزيز، وشاركها البطولة محمد كيلاني وشيرين وأحمد حلاوة وولاء الشريف وغيرهم، ومن تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.