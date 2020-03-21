شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "حكايات بنات 4" على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة ON الليلة أولى حلقات مسلسل "حكايات بنات 4" ، الذى تلعب بطولته ميرنا نور الدين وهاجر أحمد وهند عبد الحليم وأسماء جلال، من إخراج مصطفى أبو سيف، وكانت قناة on، كشفت عن البرومو التشويقى لمسلسل "حكايات بنات 4"، ورصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وتواصل بطلات العمل التصوير بشكل يومى لإنهاء أكبر قدر من الأحداث قبل بدء العرض على أن يستمر التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات على قناة ‪ON.

مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة واشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزأين الجديدين لعرضهما قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحاً جيداً مع الجمهور.