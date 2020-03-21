شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة تعتذر لوالدتها بمناسبة عيد الأم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة أروى جودة بعيد الأم، موجها رسالة حب و اعتذار لوالدتها عبر حسابها على تويتر، حيث شاركت جمهورها بصورة لوالدتها، وكتبت عليها قائلة:"كل سنة وانت أجمل وأطيب وأحن وأجدع أم، يا معلمتي و صديقتي و بنتي، آسفة على أي مرة ضايقتك فيها و شكرا على كل مرة سامحتيني فيها و صبرتي عليا لغاية ما الحياة تفهمني الدروس اللي عنادي منعني أفهمها منك.. بعشقك يا أمي ربنا يحفظك و يديكي الصحة والسعادة و راحة البال بحبك يا غزالتي".



أروى جودة

وتشارك الفنانة أروى جودة في الحكاية الثانية من مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" والتي تحمل اسم "العمر الضائع" تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها أحمد صفوت، طارق عبد العزيز وكارولين خليل ومحمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الحكاية في 10 حلقات، حيث انطلق تصوير أول مشاهد العمل الأسبوع الماضى.

مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" قصة يسرى الفخرانى، ولكل قصة كاتب ومخرج وأبطال مختلفين، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وتغيب أروى جودة عن الظهور في دراما رمضان المقبل للعام الثانى على التوالي حيث قدمت آخر أعمالها "أهو دا اللى صار" الذى عرض خارج الشهر الكريم، بينما تنتظر طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" المرشح للعرض في عيد الفطر المقبل وتشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.