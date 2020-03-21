عبير صبري: خليكم بالبيت دي حرب بقاء مش هزار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة عبير صبري، فيديو لسيارات تقوم بتطهير الشوارع، عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت عبير، قائلة: "شكرًا جيش مصر العظيم.. تعظيم سلام.. الحرب الكيماوية والبيولوجية، شكرًا قيادة مصر العظيمة.. على اجراءات الوقاية وتطهير الشوارع وتعقيمها.. فاضل الناس تعمل اللي عليها، تخليها بالبيت عشان دي حرب بقاء مش هزار، خليك بالبيت، تحيا مصر".

يذكر أن عبير صبري، أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم "طلعت حرب2" بطولة: أحمد وفيق، سمير صبري، محمود قابيل، سهر الصايغ ومن إخراج مجدي أحمد علي.