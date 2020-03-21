وفاة المطرب الأمريكي الشهير كيني روجرز عن 81 عامًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
توفي المغني الأمريكي الشهير كيني روجرز، أمس الجمعة الموافق 20 مارس، عن عمر يناهز 81 عامًا.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، خبر الوفاة، مشيرة إلى أن روجرز هو من جلب موسيقى الريف لجمهور البوب.
وتابعت الصحيفة "توفي كيني روجرز، وهو مغني غزير الإنتاج لعب دورًا رئيسيًا في زيادة جمهور موسيقى الريف في السبعينيات والثمانينيات، يوم الجمعة في منزله".
وقال كيث هاجان، مدير أعمال الراحل، إن روجرز توفي لأسباب طبيعية.
وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن روجرز باع أكثر من 100 مليون نسخة من ألبوماته على مدار 7 عقود، وتقاعد عن الأداء في 2018، لأسباب صحية.
ونشر موقع "سكاي نيوز عربية" ما جاء في بيان صادر عن أسرة الراحل، جاء فيه أن الأسرة تعتزم إقامة مراسم خاصة محدودة في الوقت الحالي في ضوء المخاوف المتعلقة بحالة الطوارئ الوطنية بسبب "كوفيد-19" فيروس كورونا.
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