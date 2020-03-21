راغب علامة: من فوائد "كورونا" تقدير الناس لنعم الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان راغب علامة، إنه من فوائد كورونا، اقتراب الناس من رب العالمين، وأنهم أصبحوا يقدرون نعمه عليهم.

وكتب راغب، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "من فوائد كورونا "الله يبعده"، إن الناس أصبحت تقدّر النعمة الإلهية التي وهبها الله لنا ودمّرها الإنسان، دمّرها الشرّ الموجود في دوائر الحكم في العالم، دمّرها الجشع والحقد الجالس في قلوب من حكموا العالم! الآن وللمرة الأولى قد يصل الخطر إليهم ولو كانوا في أبراج مشيّدة! هل سيصحوا؟".

يُذكر أن أخر أعمال الفنان راغب علامة، أغنية "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار د.طلال.