تراند اليوم : تقدر بـ 146 مليون دولار... فنان شهير يرفض منح أولاده الميراث: أمر بغيض

حالة من الجدل أثارها نجم سلسلة أفلام جيمس بوند، الممثل البريطاني، دانيال كريغ، بعد أن أصر على أنه لن يعطي بنسا من ثروته المقدرة بـ 146 مليون دولار لأطفاله؛ لأنه يعتقد أن ”الميراث أمر بغيض“.

وكشف كريغ، البالغ من العمر 52 عاما، عن أن فلسفته تعتمد على التخلص من ثروته أو التخلي عنها قبل الرحيل، مشيرا إلى أنه ليس لديه خطط لتمرير ثروته إلى بناته وطفله البالغ من العمر عامين.

وقال :“لا أريد أن أترك مبالغ كبيرة للجيل القادم“، وذلك بعد أن كسب 21 مليون دولار عن فيلمه الأخير جيمس بوند، No Time to Die، لافتا إلى أنه ”لم يتخيل أبدا لعب بوند كممثل شاب“.

وأضاف: ”حلمت أن أمثل كل أنواع الأشياء الأخرى، سوبرمان، الرجل العنكبوت، الرجل الخفي، حتى رعاة البقر من الطراز القديم“.

وقد تم تأجيل تاريخ إصدار فيلم No Time to Die لمدة سبعة أشهر؛ بعد ”دراسة متأنية وتقييم شامل للسوق السينمائي العالمي“، في حين أكد كريغ أن فيلم بوند سيكون الأخير.

واشتهر كريغ بلعبه دور العميل السري جيمس بوند منذ 2006، وظهر في الكثير من الأفلام، منها: طريق إلى الهلاك وطبقة كعكة وميونخ وكازينو رويال والبوصلة الذهبية.