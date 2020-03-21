تراند اليوم : فيديو| مطربة شهيرة تكشف أغرب سر عن زواجها من مستشار "السيسي"

كشفت المطربة المغربية "جنات" عن أسرار زواجها بالمحامي المصري محمد عثمان نعمان، والذي كان أحد المستشارين القانونين للحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وقالت جنات للإعلامية منى الشاذلي على قناة "CBC"، إنها كانت تعرف محمد قبل زواجها منه بأربع سنوات، لأنه جارها في نفس العمارة التي تسكن فيها، وأشارت إلى أنه ذان يوم قال لها إن هناك مشكلة في العمارة وأراد الحصول على رقم هاتفها، فأعطته، لافتة إلى ذلك أن كان في إطار خطة منه للتعرف عليها.

وأشارت إلى أنه خاطبها في مسألة الزواج منها: "سألني هل لديك مشكلة لو تزوجت ومكثت في مصر، فقلت له لا عادي، لكني لم أكن أفكر وقتها في الزواج، وكنت أرى أنه مستحيل أن تحدث علاقة حب بيننا، لأنني وقتها كان عندي فكرة معينة، وهي أنه إذا لم يحدث الحب من أول نظرة فلن يحدث هذا الحب أبدًا".

وأشارت إلى أنه في ثالث اتصال بينهما عرض عليها الزواج، لكمها رفضت واعتذرت له، "لأنني أحب أن أكون واضحة ولا أخدع أحدًا بالذات في موضوع الارتباط".

لكنها أكدت أن "الفضل كله في ارتباطنا هو صديقنا المطرب هشام عباس الذي قرب بيننا".

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وقالت إنه بعد رفضها الزواج به، كلم العديد من الأشخاص المقربين منها، مثال الشاعر أيمن بهجت قمر، والممثلة غادة عبد الرازق، والمطرب هشام عباس الذي قالت إنه "ظل أربع سنوات يقنعني، حتى قربنا من بعض كأصدقاء وبعد أربعة شهور تزوجنا، ولا أدري كيف حدث هذا، ولكني اكتشفت أنه بجد أحسن زوج في الدنيا".

وتزوجت جنات في عام 2017 من المحامي محمد عثمان نعمان وهو من محافظة أسيوط، ويرأس مؤسسة "أبوشقة" للمحاماة.

وكانت قضايا المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وقضية بيع البنك الوطني المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب في البورصة"، أشهر قضايا ترافع فيها.



