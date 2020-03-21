الملكة إليزابيث تمدد فترة العزل في قصر ويندسور أسبوعين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 مارس 2020 04:47 مساءً - حفاظا على حياتهما من الإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم بشكل رهيب واودى بآلاف الأشخاص.. مددت ملكة بريطانيا العزل الصحي في قصر ويندسور لمدة أسبوعين ، كإجراءات احترازية .

وأعلن المتحدث باسم القصر الملكي في بريطانيا أن الملكة إليزابيث مدت العزل في قصر ويندسور أسبوعين، حتى عيد الفصح.

وأكد أن الملكة حتى الآن بخير ولا داعي لنشر الشائعات الكاذبة، فهي بعيدة لتفادي خطر الإصابة بالفيروس.

وفقا لصحيفة "ميرور"، فإن الملكة إليزابيث والأمير فيليب في العزل حتى بزوغ أي بريق أمل للانتهاء من تلك الأزمة حفاظا على حياتهما من الإصابة بفيروس كورونا.

وتفرض بريطانيا قيودا هذه الأيام لردع فيروس كورونا وألزمت المواطنين بعدم الخروج من المنازل حتى تتمكن السلطات من تعقيم الأماكن الحكومية والمنشآت ، كما بدت ابرز شوارع لندن المكتظة شبه خالية.

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