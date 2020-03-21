بعد عودته من العمره.. هل خضع أحمد سعد للعزل الذاتي والتحاليل والوقائية



تسود حالة من الهلع والزعر بين المصريين بعد تزايد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، ماجعل الدولة تتخذ بعض الإجراءات الوقائية وخضوع العائدين من العمرة لبعض التحاليل للمحافظة على الشعب المصري.

وكان نشر المطرب أحمد سعد صورة أثناء تأديته مناسك العمره قبل إخلاء الحرم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "سعد" على الصورة قائلًا : "أنا آخر من خرج من الحرم.. وأنا أبكي علي إخلاء الحرم لأول مرة كنت أشوف حاجة زي كدة.. وكأن كل الأرض قد خلت من ساكنيها.. يا رب عدي المحنة دي علي خير".

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ويتسأل حاليًا محبي الفنان أحمد سعد، هل خضع لتحاليل فيروس كورونا المستجد عقب عودته من العمرة بالمملكة العربية السعودية لإطمئنان جمهوره على صحته.

الجدير بالذكر أنه ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة 14 يومًا، "عزل ذاتى" كإجراء احترازي وذلك للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.