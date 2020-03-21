شاهد.. إليسا تعتذر لجمهورها بسبب كورونا

وجهت المطربة إليسا رسالة إعتذار إلى جمهورها لعدم تقديمها النصائح لهم عن الأحداث الجارية حول فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت إليسا عبر حسابها قائلة : "أعتذر على

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تأخيري برسالتي هذه.. أرجوكم التزموا بمنازلكم ، منّ أجل أحبّتكم وأهلكم ، التزموا بيوتكم ، أيّاماً سيكون لنا فيها ذكريات طيّبه مع أولادنا ، وستمضي وسنكون بحال أفضل بإذن الله".





الجدير بالذكر أن أخر أعمال المطربة أصالة ألبوم "فى قربك" الذي تضمن 10 أغاني هما : "في قربك، مبقاش سر، حاجة متخصكش،حيطة صد، نكتة بايخة، حالة كركبة، جابوا سيرته، يوم يومين، جدًا جدًا، سابوك، وحقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.