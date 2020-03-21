شاهد.. إليسا تعتذر لجمهورها بسبب كورونا

وجهت المطربة إليسا رسالة إعتذار إلى جمهورها لعدم تقديمها النصائح لهم عن الأحداث الجارية حول فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتبت إليسا عبر حسابها قائلة : "أعتذر على
الجدير بالذكر أن أخر أعمال المطربة أصالة ألبوم "فى قربك" الذي تضمن 10 أغاني هما : "في قربك، مبقاش سر، حاجة متخصكش،حيطة صد، نكتة بايخة، حالة كركبة، جابوا سيرته، يوم يومين، جدًا جدًا، سابوك، وحقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.
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