محمد القاضي يتعاون مع طارق الشيخ في كليب "وردة البيت"



تعاون المخرج محمد القاضي مع المطرب طارق الشيخ بفيديو كليب يحمل عنوان "وردة البيت"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع كريم عبد الوهاب وإنتاج شركة MS برودكشن مصطفي السويفي .

و أشاد القاضي بإحترافية و إبداع عزيز الشافعي في كتابه وألحان الأغنية، و هذا ما ساعده أكثر في تنفيذ الكليب برؤية جديدة من نوعها و سيلاحظ الجمهور عند مشاهدته لأحداث الكليب

إنه يتابع فيلم درامي قصير .

و يضيف القاضي إنه سعيد بهذه التجربة وبتعاونه مع المطرب طارق الشيخ الذي يعد من المطربين المتميزين الذين قدموا العديد من الأعمال الناجحة.

و يذكر أن المخرج محمد القاضي من أهم المخرجين في الوطن العربي الذين قدموا العديد من الكليبات و الاعلانات التي حققت

نجاحآ كبيرآ أبرزهم : كليب "أطمن" للمطرب خالد سليم، وكليب "تاعبة نفسك" للمطرب نادر نور ، أوبريت "أخر نفس فيا" غناء كل من المطربين لطيفة، حمادة هلال، محمد راجح، مصطفي يزن.وكليب "مين إختار" للمطربة شيرين عبد الوهاب ، كليب "حاجة مستخبية" للمطرب محمد حماقي، "ناسيه روحي" للمطربة شذى، "مابين الناس" للفنان حسن نصير ، كليب "بحبك ليه" للفنان مصطفي الشعيبي، كليب "الله يسامحك عليا" للفنان أمير عبد الله ومؤخرآ إعلان "بي تك" غناء رشا الشرنوبي .