ميرنا وليد - بيروت - بسبب التزامها بتصوير مشاهدها في مسلسل "بورتريه" في دمشق، اضطرت الممثلة السورية ​نادين قدور​ أن تعايد والدتها بمناسبة عيد الأم عن بعد بسبب إقامتها في حلب "شمال سوريا".

ومن خلال موقع "الفن" أرسلت لها رسالة قالت فيها: "سامحيني لأنني بعيدة عنك هذا اليوم، لكن قلبي وعقلي معلقان بك، ومشتاقان لحنانك، وشغوفان للمس يداكِ"، وأضافت: "كل الكلام قليل بكِ يا أمي، فاللسان يعجز عن بوح ما في القلب، لن أعظم وأكبر من كل كلام الدنيا، بعطائك ووفائك وحنانك وكرمك، وختمت: كل عام وأنا أنعم بكِ.

يشار إلى أن نادين قدور ستظهر خلال رمضان بعملين هما "بورتريه" و"حارس القدس".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – هذه رسالة نادين قدور إلى والدتها: قلبي وعقلي معلقان بكِ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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