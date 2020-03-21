رحيل نجم موسيقى الريف الأميركي كيني روجرز عن 81 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي المغني الأميركي ​كيني روجرز​ اليوم، عن عمر ناهز الـ81 عاماً.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لروجرز، أنه "فارق الحياة بسلام في منزله لأسباب طبيعية ومحاطا بأسرته".

وأضاف البيان أن "الأسرة تعتزم إقامة مراسم خاصة محدودة في الوقت الحالي، في ضوء المخاوف المتعلقة بحالة الطوارئ الوطنية، بسبب فيروس كورونا".

دخل روجرز عالم الغناء في خمسينيات القرن الماضي، ضمن فرقة لموسيقى الجاز، وإنطلق منفردا في مسيرته خلال السبعينيات، وأصدر أغنيته (لوسيل)، التي حققت نجاحاً كبيراً عام 1977.

وفاز روجرز خلال مسيرته الفنية الطويلة، بثلاث جوائز غرامي، واسمه مخلد في قاعة مشاهير موسيقى الريف الأميركي، وإشتُهر بأغنيات مثل (ذا غامبلر) و(ليدي) وأغنية (آيلاندز إن ذا ستريم)، التي قدمها عام 1983 مع المغنية دولي بارتون.

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