محمد رمضان ينشر صور متابعيه كُلّاً مع والدته في أغنية أمي ملكة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خصّ الفنان المصري ​محمد رمضان​ والدته بأغنية بمناسبة عيد الأم بعنوان ​أمي ملكة​ وذلك عربون تقدير لها ونشر مقطع فيديو له وهو يجلس بجوار قدمها في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وقال "كل سنة وكل اهم بخير وبصحة وسلامة، انهاردة جيت سمعت أمي هدية عيد الأم، أغنية أمي ملكة".

وبعد أن طلب من متابعيه أن يطلقوا وسم، أمي ملكة، وأن يرسلوا صورهم مع والدتهم على هذا الوسم، وفى محمد رمضان بوعده وطرح الأغنية على يوتيوب وفي الفيديو يبدأ المشهد الأول ورمضان جالس على الأرض إلى جانب قدم والدته ثم تتوالى صور جمهوره كل مع والدته، ومن توفاها الله أيضاً ظهرت صورة جمعته بها ".

وجاءت كلمات الأغنية التي أهداها رمضان لوالدته كالآتي "أمي راضية عني، امى بدعوة منها لفت بالنجاح بلاد، الابتسامة تواسيني في الشداد، ربك خلق الجنة تحت رجل الأمهات، رضاها عنى من رضا رب العباد، أمي راضية عني، أمي رزق ليا بدعي ربنا كل وقت يخليها ليا".

يذكر أن محمد رمضان، يشارك فى مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي.

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