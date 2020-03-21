ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" من مصدر مقرب من الزعيم عادل إمام بأنه يلازم المنزل طوال الوقت ولا يخرج منه بعد الازمة الصحية التي مر بها الفترة الماضية وأيضا تحسبا لانتشار فيروس كورونا في مصر بحكم مرحلته العمرية حيث طلب منه ابناءه وأحفاده عدم الخروج خلال هذه الفترة مع الإلتزام التام بعد الاختلاط.
وعادل الذي انتهى من تصوير مسلسله فلانيتنو الفترة الماضية يحرص على متابعة التفاصيل الخاصة بالمونتاج للمسلسل من خلال نجله رامي عادل إمام مخرج المسلسل والذي من المفترض ان يعرض في شهر رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- عادل إمام لا يخرج من المنزل وهكذا يتابع تفاصيل "فلانتينو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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