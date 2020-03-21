إيلي شالوحي يعايد والدته بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل اللبناني ​إيلي شالوحي​ والدته بمناسبة عيد الأم وكتب على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: شو بدي الك او اكتبلك أد ما احكي واد ما قول قليل انتي الحياة انتي النفس يللي بتنفسو انتي دحكتي وانتي دمعتي انتي قوتي وانتي ضعفي انتي فرحي وانتي زعلي انتي نجاحي وانتي دعمي الله يخليلي ياكي يا رب وتضليك فوق راسي وانتي على راسي من فوق وانشالله يا رب ارفعلك راسك بالسما وانشااله يا رب يجي يوم وردلك جزء صغير من يللي قدمتيلي يا من انا صغير لليوم ازا مش بهل حياة انشالله بالحياة التانية بحبك كلمة قليلة ما عم لاقي كلمة تعبرلك شوعوري تجاهك .

انتي الحياة يا اغلى أم بالدني .

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