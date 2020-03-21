ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة حلول عيد الام يوم ٢١ آذار عايد النجوم امهاتهم في هذه المناسبة .

ولفتت الانتباه الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ بمعايدتها اامؤثرة لوالدتها وكتبت عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا :‏"أمي يا أمي عّم يكبر همي بس الفرج قريب. ينعاد على كل ام براحة البال. والله يرحم كل ام روحها بالجنة. بحبك ماما واشتقتلك"

وسبق ان اطلقت ماغي بو غصن حملة انسانية عبر حسابها الخاص لدعم المحتاجين ومواجهة الازمة الاقتصادية بعد تفشي فيروس ​كورونا​ وطلبت من المتابعين المقتدرين للمساهمة بدعم لوزارة الصحة بهدف استمراريتها في القيام بواجباتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن توجّه رسالة معبّرة لوالدتها بعيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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