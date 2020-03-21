فيفيان مراد تعايد الام على طريقتها "احن الى خبز امي"

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مميزة من الفنانة اللبنانية ​فيفيان مراد​بمناسبة عيد الام سجلت اغنية "احن الى خبز امي" للفنان اللبناني ​مارسيل خليفة​ بصوتها واطلقتها عبر قناتها على يوتيوب.

وقدمت فيفيان مراد هذه الاغنية كهدية منها لمتابعيها ومحبيها بهذه المناسبة عبر حساباتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة : أحن إلى خبز أمي بصوتي بهديها لكل أمهاتكن ينعاد على كل إم"

و انهالت على فيفيان التعليقات من المتابعين الذين رحبوا بهذه الفكرة خصوصا انه لا يوجد اعمال كثيرة غنائية خاصة بهذه المناسبة.

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