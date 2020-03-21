عالمة فلك تتنبأ بفيروس كورونا العام الماضي.. التفاصيل متشابهة إلى حد كبير

شاركت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها تنبؤات العرافة سيلفيا براون في صفحة من كتاب "نهاية الأيام: توقعات وتنبؤات حول نهاية العالم" وجاء في الكتاب "يجوب العالم ويهاجم الرئتين ويقاوم كافة العلاجات المعروفة، وربما يكون المحير حول طبيعة هذا المرض أنه يختفي سريعًا مثلما ظهر فجأة وسيهاجم مجددًا بعد سنوات ثم يختفي نهائيًا".
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ولاقى منشور ريهام سعيد على انستقرام الكثير من الهجوم عليها حيث اتهمها البعض بالسير وراء العرافين وهو أمر غير مرغوب فيه ولم ترد ريهام على التعليقات المهاجمة لها.
مما دفع ريهام سعيد لحذف المنشور من على انستقرام فور نشرها له والاكتفاء بمنشورات قديمة.
يذكر أن ريهام سعيد هاجمت المغني عمر كمال الذي نشر فيديو يحرض فيه الناس على عدم الاهتمام بالنظافة والوقاية ويطلبون من الجمهور ألا يلتزموا بالتعليمات معلقة ان هذا نوع من الاستهتار نادمة عن دعمها لهم ضد هاني شاكر في وقت سابق.
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