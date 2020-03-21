بعد تأكد اصابتها بالكورونا.. هند البحرينية تغضب جمهورها بالرقص في الحجر الصحي

نالت الفنانة هند البحرينية العديد من الانتقادات بعد ظهورها وهي ترقص في الحجر الصحي بعد تأكد اصابتها بفيروس كورونا عقب ظهور النتائج واتضاح انها ايجابية وأن هند حاملة للفيروس بالفعل.

وظهرت هند في الفيديو وهي ترقص على إحدى الأغنيات الأجنبية مما دفع البعض لنصحها بأن تتوقف عن الرقص وتذكر الله عز وجل بدلا من الرقص والتمايل خصوصا بعد تأكد اصابتها بالفيروس، وقال احدهم ترقصين بدل ما تقرأين القرآن والأذكار وتستغفرين ربك وتدعين إنه يشفيكي.. خافي ربنا".

هند من جانبها ردت على الجمهور بقولها "أشكر كل الناس اللي قالتلي ألف حمد لله على السلامة قبل أي شيء، وأنا ما في شيء، حتى ما أعطوني أدوية، لأنه لا توجد الأعراض مثل سخونة أو غيرها، أنا بخير"، "اللي بيقولوا لي اذكري الله.. هذا شيء بيني وبين ربي ما لكم شغل فيه وأكيد ما راح أصوره واعرضه ليكم عشان خاطر عيونكم.. فهمتم؟!".وكانت هند قد عادت إلى البحرين بعد رحلة إلى برشلونة في إسبانيا، ليظهر بعد ذلك إيجابية تحاليلها، وأنها مصابة بفيروس كورونا ويتم تحويلها للحجر الصحي.

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شاهدي الفيديو :