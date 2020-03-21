نجوم الفن يتبرعون بالملايين لدعم المصابين بفيروس كورونا

أعلن عدد كبير من النجوم تبرعهم لصالح المصابين بفيروس كورونا وكذلك دعم عدد من العائلات التي تأثرت بالعزل المنزلي مثل أصحاب المهن الحرة ومن يعملون باليومية وليس بالشهرية الثابتة ومنهم منى زكي التي اعلنت تبرعها لعدد كبير من الاسر وأيضا وكذلك أحمد السقا الذي اعلن دعمه وتكفله 70 اسرة فيما اعلنت غادة عبد الرازق تكفلها بمائة اسرة وتوجه كل منهم بالشكر للفنان الذي تحداه ومنحه فرصة التبرع بمبالغ مالية ، في إطار الدعوة التى أطلقها عدد كبير من النجوم للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول تحت اسم "تحدي الخير"،

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عمرو يوسف من جانبه قبل التحدي مؤكدا أنه سيتكفل بـ100 أسرة الشهر المقبل

ونشر عمرو يوسف فيديو يقول به "القعدة فى البيت حاجة صح جدا عشان كورونا متنتشرش لكن القعدة فى البيت صعبة على ناس كتير عشان اكل عيشهم .. وقبلت تحدى شيكو وأمير طعيمة وأحاول اتكفل بـ100 أسرة الشهر ده وبنقل التحدي ليسرا وتامر حسني وأمير كرارة وأصالة وهند صبري".

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن أيضا تبرعه بمبلغ 2 مليون جنيه مصري لصالح وزارة الصحة لمحاربة فيروس كورونا وتحدى كل من نجيب ساويرس وتامر مرسي واحمد بهجت من رجال الأعمال المشاهير كي يشاركوا في تحدي التبرع لوزارة الصحة المصرية.

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ونشر رمضان عبر حسابها على فيس بوك وانستقرام فيديو له وهو يعلن تبرعه بالمبلغ ويدعو الله تعالى بان يحفظ الجميع.

شاهدي الفيديو :