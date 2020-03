النجوم في الحجر الصحي بين الطبخ والرقص والرياضة

نشاطات عديدة قام بها نجوم العالم العربي خلال فترة الحجر المنزلي وقايةً من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنوعت بين الرقص والطبخ وممارسة الرياضة.

اليكم أهم ما قام به مشاهير العالم العربي في الحجر الصحي:

النجم راغب علامة نشر فيديو عبر انستقرام وهو يمارس الرياضة في منزله وعلق عليه بالقول: " Post biking workout with KhaledAlama أهوى الرياضة في الهواء الطلق! وما في أحلى لما تشوف ابنك رجل وعم يدرّبك!

النجمة سيرين عبد النور نشرت العديد من الفيديوهات عبر انستقرام وهي تحضر المعجنات لعائلتها في فترة الحجر الصحي.

كما أن الإعلامي بيار رباط حضّر البيتزا في منزله خلال فترة الحجر المنزلي وعلق على صوره في انستقرام بالقول: " Verified I just did 5 different pizzas, and they are insane! Check them out on. And you, what are you doing during the lockdown? stayhome."

النجمة يارا مشهورة بأنها طباخة ماهرة وهذا ما قامت به في فترة الحجر المنزلي من خلال تحضير الطعام وعلقت بالقول: " خليكم بالبيت وجرّبوا اطبخوا أكلات صحيّة متلي وابعتولي لشوفها مين بيعرف شو اسم عالطبخة يلّي بحبها كتير وصحيّة؟! لتعرفوا شو هيّي شوفوا السناب عندي."

