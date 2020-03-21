شويكار عن فنان مصري شهير : ” زي أبطال حكايات الروايات مثل علاء الدين وروبن هود “

كتب امير فتحي في السبت 21 مارس 2020 03:59 مساءً - أجرت الفنانة ” شويكار ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” كل يوم ” مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” في الحلقة التي استضافت بها الفنان ” أحمد صلاح حسني ” لتعبر عن إعجابها بمسلسله ” ختم النمر ” الذي عرض مؤخرا ولكل المشاركين به .

وأشادت شويكار بقصة المسلسل والتي شبهتها بإنها ك ” الحواديت ” فقالت : ” الرواية دي عاملة زي الحواديت اللي كنا بنسمعها وإحنا صغيرين .. الأمير والأميرة والحب المحترم ” .

كما أطلقت على أحمد صلاح حسني لقب ” الأمير ” عن شخصية عمر التي جسدها بالمسلسل .. وأعربت عن إعجابها أيضا بالنجوم المشاركين في العمل مثل الفنان الراحل ” إبراهيم فرح ” وعن ظهوره في شخصية الرجل النوبي الطيب .

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وبسؤال شويكار عن من يشبه أحمد صلاح حسني من نجوم الزمن الجميل أجابت : ” الحقيقة إن الأستاذ أحمد صلاح حسني مبيفكرنيش غير بإنه زي أبطال أفلام الروايات زي علاء الدين وقمر الزمان وروبن هود .. فنان محترم وإبتسامته كلها حب وإحترام ” .