كتب امير فتحي في السبت 21 مارس 2020 03:59 مساءً - أجرت الفنانة ” شويكار ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” كل يوم ” مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” في الحلقة التي استضافت بها الفنان ” أحمد صلاح حسني ” لتعبر عن إعجابها بمسلسله ” ختم النمر ” الذي عرض مؤخرا ولكل المشاركين به .
وأشادت شويكار بقصة المسلسل والتي شبهتها بإنها ك ” الحواديت ” فقالت : ” الرواية دي عاملة زي الحواديت اللي كنا بنسمعها وإحنا صغيرين .. الأمير والأميرة والحب المحترم ” .
كما أطلقت على أحمد صلاح حسني لقب ” الأمير ” عن شخصية عمر التي جسدها بالمسلسل .. وأعربت عن إعجابها أيضا بالنجوم المشاركين في العمل مثل الفنان الراحل ” إبراهيم فرح ” وعن ظهوره في شخصية الرجل النوبي الطيب .
وبسؤال شويكار عن من يشبه أحمد صلاح حسني من نجوم الزمن الجميل أجابت : ” الحقيقة إن الأستاذ أحمد صلاح حسني مبيفكرنيش غير بإنه زي أبطال أفلام الروايات زي علاء الدين وقمر الزمان وروبن هود .. فنان محترم وإبتسامته كلها حب وإحترام ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شويكار عن فنان مصري شهير : ” زي أبطال حكايات الروايات مثل علاء الدين وروبن هود “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.