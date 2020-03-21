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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبرت الفنانة المصرية منى زكي، عن خوفها الشديد من إيقاف تصوير الأعمال الدرامية والمقرر عرضها خلال السباق الرمضاني المقبل.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “نرى في أماكن التصوير إجراءات احترازية كثيرة، والناس دائما لابسين كمامات ولا يقبلون بعضهم البعض ورش الكحول والتعقيم دائما في أماكن التصوير، ولو المسلسلات وقفت بالتأكيد سيكون خراب بيوت لناس كثرين خاصة الناس البسيطة العاملين خلف الكاميرات، وأتمنى الناس نحافظ على أنفسنا ونظافتنا وصحتنا”.
وأضافت: “قرار غلق المحال والمولات هو قرار صائب بالطبع لأننا من كثرة ما نرى الناس مرضى نشعر بعدم الخوف، ولكن يجب أن نخاف على من حولنا، وإن شاء الله يمضي هذا الوباء ونتخطى الموقف بشكل سليم ونقلل الضحايا وعندي أمل في أن هذا سيحدث”.
وتابعت: “لدينا ناس كثرين بيشتغلوا باليومية ومتضررين بالطبع ولا أجرؤ أقول لهم اقعدوا في البيت، وعلينا أن نساعدهم، وإحدى الجمعيات الشهيرة عملت تحد بأن كل شخص يتكفل بهذه العائلات، وإحنا كفانين نشارك في هذه الحملة ونساعد هؤلاء الناس بالطبع”.
واختتمت: “أقول لكل أم مصرية علمي أولادك النظافة لمواجهة أي أوبئة وفيروسات منتشرة، وأحيانا لا أصدق أن الأمهات لا يعلمون أبنائهم البديهيات في النظافة الشخصية”.
الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كان قد كشف في تصريحاته مؤخرًا أن تصوير الأعمال الدرامية مستمر ولن يتم وقفه إلا إذا حدث تطورات في الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي: لو تصوير المسلسلات وقف هيكون خراب بيوت لناس كتير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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