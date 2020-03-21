بوسي تنعي شقيقتها الكبرى بصورة مع والدتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية بوسي متابعيها، ونشرت أول صورة لشقيقتها الكبرى الراحلة هدى في لقطة جمعتها بوالدتهما، دون التعليق عليها.

فانز ومتابعي بوسي عبر انستجرام تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات قدموا فيها التعازي للنجمة المصرية، متمنيين لها ولشقيقتها النجمة المعتزلة نورا وكل أفراد العائلة الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

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يُذكرأن بوسي ونورا حرصتا على تشييع جثمان شقيقتهما الراحلة دون أي تغطية إعلامية، حيث تم دفنها في مقابر الأسرة بطريق الواحات، ولم يتم اقامة عزاء ضخم بسبب قرار وزارة الأوقاف المصرية بمنع إقامة أي عزاء للحد من انتشار مرض كورونا المستجد، في الوقت الذي أكدت بعض التقارير الصحفية أن بوسي اقنعت عائلتها بأخذ العزاء في الراحلة بمنزل العائلة مع منع المصافحة بالأيدي مع المعزين بالإضافة إلى تعقيم المنزل قبل وبعد إنتهاء العزاء .

آخر ظهور للفنانة بوسي كان في فبراير الماضي بالمملكة العربية السعودية أثناء أداء فريضة العمرة مع ابنتها مي نور الشريف.

من ناحية أخرى، كان مسلسل « قيد عائلي» آخر أعمال بوسي الفنية، وقد شاركت في بطولته إلى جانب عزت العلايلي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.