رومانسية ريهام حجاج وزوجها في الحجر المنزلي.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ريهام حجاج، متابعيها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، الزوج السابق للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ريهام حجاج، ظهرت خلال الصورة وهي نائمة في أحضان زوجها لالتزامهما بالحجر الصحي المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكتبت ريهام على الصورة قائلة: “بيتك كنبتك جوزك تليفزيونك”.

يذكر أن ريهام حجاج، تنشغل في تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “لما كنا صغيرين” مع محمود حميدة، خالد النبوي، ونسرين أمين ونبيل عيسي ومحمود حجازي، وأشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة “ارت ميكرز “أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

ريهام حجاج، تزوجت منذ عام من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وواجهت اتهامات كثيرة بأنها خطفت زوج ياسمين، ولكنها تجاهلت هذه الاتهامات، وأكدت أن ياسمين انفصلت عن زوجها منذ فترة، وأن لا مجال لعودتهما مرة ثانية.

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وكانت ريهام حجاج قد أعلنت زواجها بشكل رسمي من محمد حلاوة، في شهر يناير الماضي، ونشرت صورهما معا.

واعتادت ريهام حجاج، منذ زواجها على نشر صور خاصة لها برفقة زوجها وذلك على خلاف زيجتها الأول والتي لم تنشر أي صور ليومياتها مع زوجها.

ريهام حجاج، شاركت في مسلسل “كارمن”، مع كل من الفنان محمد الكلايني، والفنانة شيرين، والفنانة ولاء الشريف، والفنان محمد مهران، والفنان عمر الشناوي، والفنانة هاجر أحمد، والعمل من إنتاج سامح مجدي.

وتدور أحداث مسلسل “كارمن” حول فتاة تدعى كارمن ترغب في الشهرة، ولا تجد حل أمامها إلا الكذب، ولكن تقع في حب (توفيق) مما يضعها في الكثير من مواقف كوميدية‎.