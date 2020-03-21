أروى جودة تعتذر لوالدتها في عيد الأم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة المصرية أروى جودة صورة لوالدتها احتفالا بعيد الأم، ووجهت لها رسالة تهنئة خاصة تضمنت اعتذارا منها عن كل مرة تسببت في حزنها.

أروى كتبت في رسالتها لوالدتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كل سنة وحضرتك أجمل وأطيب وأحن وأجدع أم في العالم.. يا معلمتي وصديقتي وبنتي.. بحبك للأبد.. اسفة على اي مرة دايقتك فيها”.

وأضافت: “وشكرا على كل مرة سامحتيني فيها و صبرتي عليا لغاية ما الحياة تفهمني الدروس اللي عنادي كان مانعني اني افهمها منك.. بعشقك.. بحبك يا امي.. ربنا يحفظك و يديكي الصحة و السعادة و راحة البال.. #انت_كل_حاجة #بحبك_يا_غزالتي”.

Advertisements

وكانت الفنانة المصرية أروى جودة قد كشف مؤخرا عن تفاصيل قصة حب جمعتها بالفنان التركي أوزجان دينيز.

الفنانة المصرية قالت إنه كانت هناك علاقة رسمية تجمعها بالمغني التركي أوزجان دينيز في بدايتها الفنية، حيث التقيا وقت تواجدها في تركيا أثناء مشاركتها في مسابقة “أفضل عارضة أزياء”، ثم شاركته تصوير كليب غنائي والتي ظهرت فيه كموديل.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن أوزجان وقتها التقى بعائلتها وتقدم لها لخطبتها، لافتة إلى أن هذه العلاقة لم تستمر بسبب ارتباطها بمصر وارتباط أوزجان بتركيا وعدم استطاعته البعد عن بلده وعائلته، ليتم الانفصال بهدوء ودون مشاكل.