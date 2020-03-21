جنات: زوجي الحالي ظل يلاحقني 4 سنوات.. وهشام عباس أقنعني بالموافقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المغربية جنات تفاصيل تعارفها على زوجها المحامي محمد عثمان، وارتباطها به بعد رفضها له لمدة 4 سنوات.

جنات قالت: “أعرف محمد زوجى منذ 4 سنوات لأنه كان جاري بنفس العمارة، وعمل خطة معينة وجه فى مرة قالى إن فى مشكلة فى العمارة وعاوز رقمي فأعطيته له بحكم الجيرة، وكلمنى مرتين وسألنى هل لديكى مشكلة تتجوزى وتقعدي فى مصر، فقلتله لأ عادي، وعرض علي الزواج لكني رفضت”.

وعن سبب رفضها له، قالت، خلال استضافتها ببرنامج “معكم” تقديم منى الشاذلي على قناة CBC: “مكنتش وقتها بفكر في الجواز، وكنت كمان شايفة مستحيل أن تحدث علاقة حب بيننا لأن وقتها كان عندى فكرة معينة إن لو محصلش الحب من أول نظرة يبقى عمره ما هيحصل أبدا”.

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وكشفت أن الفضل في تغيير رأيها هو المطرب هشام عباس، حيث قالت: “لما رفضت الزواج به فضل يدور على أى شخص يكون قريب منى وكلم ناس كتير منهم أيمن بهجت قمر وغادة عبد الرازق، وهشام عباس، وظل هشام عباس يقنعنى، حتى قربنا من بعض كأصدقاء وبعد 4 شهور تزوجنا ومش عارفة حصل إزاى كده، ولكنى اكتشفت أنه بجد أحسن زوج في الدنيا”.

يُذكر أن جنات احتفلت بزفافها على المحامي المصري محمد عثمان أغسطس عام 2017 بحفل ضخم في القاهرة، حضره نخبة من ألمع نجوم مصروالوطن العربي، وفيه قدمت النجمة المغربية أغنية خاصة لزوجها بعنوان «يا حمادة» من كلمات أيمن بهحت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، وقد رٌزق الزوجان بمولودتهما الأولى مايو 2019.