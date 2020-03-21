أريانا غراندي تطلب حماية عاجلة من الشرطة ضد معجب.. ماذا فعل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طلبت المغنية الأمريكية، أريانا غراندي حماية عاجلة ضد مطارد ظهر في منزلها؛ إذ قدمت المغنية البالغة من العمر 26 عاما أمرا تقيديا يوم أمس الجمعة للحماية من رجل تمكن من الوصول إلى ممتلكاتها في لوس أنجلوس وطرق بابها، كما وطلبت والدة أريانا، جوان، الحماية أيضا، وفقا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فقد تم القبض على المعجب المجنون - وهو رجل في العشرينيات من عمره- في حوالي الساعة الـ 2 مساء يوم السبت بعد أن تمكن من تجاوز الأمن والطرق على باب أريانا الأمامي.

وقام أحد مديري منزل أريانا بفتح الباب للمعجب الذي طلب مقابلة المغنية، ليتم في حينها استدعاء الشرطة؛ إذ وُجد أن المعجب لديه رسالة حب لأريانا تتضمن توجيهاتٍ إلى منزلها.

وقامت الشرطة باحتجاز الشاب بتهمة التعدي على ممتلكات الآخرين والاعتداء بعد أن اتُهم ايضا بأنه قام بالبصق على أحد ضباط الشرطة الذين اعتقلوه.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوعين فقط من وقوع أريانا ضحية مكالمة خادعة لـخدمات الطوارئ في أمريكا 911 صدرت من منزلها في لوس أنجلوس، إذ تم تنبيه خدمات الطوارئ بوجود إطلاق النار على ممتلكات نجمة البوب، وفقًا لـ TMZ، ليجري حينها إرسال ضباط الشرطة للتحقيق في البلاغ، وإعلانهم أن هناك خطأ في البلاغ.

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وأخبرت مصادر إنفاذ القانون أن الضباط الحاضرين كانوا في البداية متشككين في البلاغ؛ لأن غراندي كانت في السابق ضحية خدعة مماثلة، إلا أنهم أرسلوا سيارتين إلى المنزل وتحدثوا مع مدير العقار، الذي سرعان ما جعلهم يشعرون بالراحة من خلال التأكد من عدم حدوث أي شيء غير مرغوب فيه.

وأخذت الشرطة تقريرا عن إساءة استخدام 911 ، وستواصل التحقيق في القضية.

وفي وسط انتشار فيروس "كورونا"، كتبت المغنية الأمريكية الشهيرة أريانا غراندي تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تحث فيها متابعيها على البقاء في الداخل وممارسة التباعد الاجتماعي.

كما استنكرت النجمة الأمريكية استهتار بعض الأشخاص وتصريحاتهم واستخفافهم بالأزمة العالمية ويمارسون حياتهم اليومية كأن شيئاً لم يكن.

جاء ذلك عقب إصابة النجم العالمي، توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا أثناء وجودهما في أستراليا وشارك توم (63 عاما) إجراءات العناية الطبية التي يخضعان لها والبروتوكولات التي يجب اتباعها.