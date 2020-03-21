شاهد الان .. ابنة أحمد زاهر تشارك متابعيها بهذه الصورة الجريئة مع والدتها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 21 مارس 2020 03:18 مساءً - تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم الذي يحتفل به العالم العربي في 21 مارس من كل عام، شاركت ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر متابعيها بمجموعة من الصور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مع والدتها.

وتظهر ليلى مع والدتها وهي تحتفل معها بعيد الأم وظهر كل منهم بإطلالة أنيقة مميزة.

Advertisements

ونالت الصور إعجاب المتابعين وعلق البعض عليها قائلا:”أختك مش أمك صغيرة أوي”.