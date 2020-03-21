الفنانة أروى جودة توجه رسالة لوالدتها بمناسبة عيد الأم

وجهت الفنانة أروى جودة رسالة لوالدتها بمناسبة عيد الأم ونشرت صورة لوالدتها عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت أروي ": كل سنة وحضرتك اجمل واطيب واجدع ام في العالم، معلمتي وبنتي وصديقتي، بحبك للابد، وشكرا على كل مرة سامحتيني فيها وصبرتي عليا لغاية مالحياة تفهمني دروس اللي عنادي كان مانعني اني افهمها.

وتابعت": بعشقك، بحبك ياامي، ربنا يحفظك ويديكي الصحة وراحة البال'.

وكانت قد انتهت الفنانة أروى جودة من تصوير دورها في فيلم "يوم ١٣" المقرر عرضه قريبًا في دور العرض وينتمي فيلم "يوم 13"، إلي نوعية الرعب والإثارة، ومن المقرر عرضه بتقنية الـ3D.

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فيلم "يوم 13" من بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وأروى جودة ومحمد شاهين وجومانا مراد، من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

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