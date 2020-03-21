عازف الكمان "مارسيليو" يقدم أول حفل أون لاين عبر إنستغرام منعا للتجمعات

قدم عازف الكمان الشهير مارسيليو، الثلاثاء، أولى حفلاته الـ"أونلاين" عبر تطبيق الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام دعمًا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" من خلال منع التجمعات.

وتواصل مارسيليو مع جمهوره، من خلال تلقيه طلبات العزف للمقطوعات التي طلبها الجمهور؛ فقدم أبرز معزوفاته مثل "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم.

وطلب عازف الكمان الشهير من جمهوره البقاء آمنين في منازلهم وعدم الخروج إلا للضروريات حتى نمر من تلك الأزمة، ووعدهم بمزيد من الحفلات خلال الفترة القادمة عبر التطبيق نفسه.

يذكر أن مارسيليو من أشهر العازفين على آلة الكمان في مصر، ويتواجد دائما في حفلات كبار النجوم ليقدم فاصل موسيقي خاص به قبل الفقرات الغنائية لهم مثل عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي ومحمود العسيلي.

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