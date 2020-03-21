نشرت الفنانة لقاء الخميسي فيديو على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وهي تمارس الرياضة في ملعب بجوار منزلها لتحسن من مناعتها لمقاومة فيروس كورونا.

وأضافت: بحاول أتمرن في ملعب جنب البيت..اللي يقدر يفضل في البيت ومش محتاجه اي حاجه من بره يُفضل طبعاً ..للضرورة القصوى فقط . واللي مش هايقدر ومضطر ينزل شغله ياخدو باله ويعمل اللي احتياطات المطلوبه.. هانعدي الأزمة انشاء الله تعالى بالإلتزام حفظ الله مصر" قد يهمك أيضا: لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بعباءة بيضاء لقاء الخميسي تعلق على أزمة حسن شاكوش

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كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي تنصح جمهورها بالبقاء في المنزل لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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