نشر الفنان حكيم مقطع فيديو على حسابه الشخصي على انستغرام، وهو يغني في منزله لتوعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد.

وحذر حكيم المواطنين من السلام باليد أو التقبيل بكلمات أغنية بسيطة :«من قبل فيرس كورونا كان السلام بالأيد صبح السلام بالإشارة من بعيد لبعيد».

وأخبر حكيم متابعيه قائلا: «أنه أول مرة يغني في بيته وأنه قام بذلك تضامنا مع كل شعوب العالم، وانهي حديثه بدعاء للجميع.. ربنا يحميكم ويحمى مصر وكل شعوب العالم من كل ابتلاء». قد يهمك أيضا: أغنية "سيبونا في حالنا" لـ حكيم تحصد 4.3 ملايين مشاهدة حكيم يطرح أغنية "رقصوني" على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب

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كانت هذه تفاصيل خبر حكيم يوجه رسالة للمصريين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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