حسام داغر يوجه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة

القاهرة – لايف ستايل
حرص الفنان حسام داغر، على توجيه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة في عيد الأم من خلال حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام".
قام حسام داغر، بنشر صورة جمعته بوالدته وعلق عليها قائلًا :"اخر صوره ليا معاكي يا ماما وانتي تعبانه و جيتي حضرتي معايا اخر تكريم و المداخله التليفونيه الي عملتيها مفاجاه ليا و انا في برنامج مع نشوي مصطفي".
وتابع قائلًا :"يااه قد ايه صوتك وحشني والدنيا بقت صعبه قوي من بعدك و محدش بقه عارف فيه ايه ربنا رحمك و يرحمنا جميعًا ان شاء الله برحمته و نلتقي علي خير".
يذكر أن كشف الفنان حسام داغر، مؤخرًا عن نسبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال نشره مستند رسمي عبر حسابه الشخصي على تطبيق الإنستجرام.
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