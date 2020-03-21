مادونا تكتب مذكراتها من الحجر الصحي بباريس

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت المغنية العالمية مادونا ثلاث تسجيلات مصورة عبر حسابها على إنستغرام، تكتب مذكراتها على الآلة الكاتبة وتقرأها بصوتها، خلال فترة عزلها لنفسها. حيث تتواجد في فرنسا بعد ان اضطرتها ازمة فايروس كورونا لإلغاء آخر حفلين في جولتها الغنائية العالمية.

أسطورة البوب (61 عاماً)، جلست تكتب عن عزلتها وكان اول فيديو لها قد نشر بالأبيض والأسود يوم الثلاثاء الماضي، بدأته بالقول "مدام اكس لم تمت في باريس". وأضافت: " رحلتها تستمر خلال العزل الذاتي احتراماً وتقديراً ل كوفيد-19".

وتكمل: "لا أزال أشعر بالألم في ظل عدم وجود علاج، وفي ظل اغلاق الحدود". ربما في إشارة لإصابة ركبيتها.

"سأتعلم من هذه الأزمة وسأخرج أقوى، في الوقت الحالي سأستمر في القتال".

وتستدرك: "المفارقة أن الآلة الكاتبة من طراز "كورونا. الكلمات والأحرف المطبوعة تشعرني بأنني على قيد الحياة، وتذكرني بأن هناك قصص كثيرة لتروى وتتم مشاركتها مع العالم.

ففي النهاية القصص هي كل ما نملك، نحن نعتمد على القصص لترشدنا وتشكلنا وتعلمنا وترينا الطريق".

وفي الفيديو الثاني تتحدث عن مشروعها مدام اكس وأنها خلقته لتتواصل مع الناس لكنها اليوم معزولة وفقدت شعورها بالوقت.

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وعبرت عن اشتياقها للتفاعل مع الناس، ولأحصنتها، وأبنائها.

وبدت المذكرات أقرب لوصية يائسة عندما نظرت الى الكاميرا لتقول بأنها قد لا تخرج من هذه المحنة حية.

الرسالة المصورة الثالثة كانت على عكس سابقتيها بالألوان وتحكي عن يوم العزل الخامس، عبرت خلالها عن تعبها وبأنها بالكاد تتمكن من فتح عينيها. لتضيف بأن كل دقيقة في اليوم تدور حول اخذ قرارات مصيرية قد تغير حياتها.

وتشعر بالحيرة هل تستلم للخوف ام تلجأ للمرح والسخرية للتسرية عن النفس.

وتتحدث عن بدئها ترشيد استهلاك الغذاء لتأكل أقل! وهو ليس بالشيء السيء.

وتحدث كذلك عن مشاهدتها لخطاب لبيل غيتس في 2015 حول كيف ان أوباما استمع وعمل على إيجاد بنية تحتية لمواجهة الأوبئة وكيف ان دونالد ترمب قوض كل ما فعله سابقه.

يذكر أن مادونا من معارضي سياسات ترمب وتنتقده علنا بإستمرار، وترى أن أسلوب أدارته للأزمة مخيب للآمال. ونشرت فيديو مجمع له يظهر تخبطه خلال الاشهر الماضية منذ الاعلان عن بدء ازمة فايروس كورونا.